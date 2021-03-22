В Санкт-Петербурге светофор убил собаку

В Санкт-Петербурге в результате удара током погибла собака, передает Пятый канал. Животное выгуливала школьница. Сообщается, что причиной смертельного разряда мог послужить неисправный светофор. Теперь проводится проверка.
В Санкт-Петербурге в результате удара током погибла собака, передает Пятый канал. Животное выгуливала школьница. Сообщается, что причиной смертельного разряда мог послужить неисправный светофор. Теперь проводится проверка.
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