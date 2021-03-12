На Сахалине драка школьников переросла в поножовщину

Водной из школ города Невельск на Сахалине между двумя учениками седьмого класса произошел конфликт, который перерос в драку, а та, в свою очередь, обернулась поножовщиной, передает Life.ru. С произошедшем теперь предстоит разобраться комиссии. Сообщается, что в результате боя один из школьников был легко ранен.
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