На Сахалине драка школьников переросла в поножовщину

Водной из школ города Невельск на Сахалине между двумя учениками седьмого класса произошел конфликт, который перерос в драку, а та, в свою очередь, обернулась поножовщиной, передает Life.ru. С произошедшем теперь предстоит разобраться комиссии. Сообщается, что в результате боя один из школьников был легко ранен.