При пожаре на Кубани погибла мать с детьми

В квартире одного из домов в Краснодарском крае произошел пожар. Прибывшие на пепелище спасатели обнаружили трех погибших, передает телеканал "360". В огне погибли мать и двое ее родных детей. Молодой человек 26 лет с ожогами попал в больницу. Уже объявлены предварительные данные о причинах трагедии. Эксперты считают, что пожар мог возникнуть при неосторожном обращении с огнем при курении.

