На Кубани ребенка насмерть придавило телевизором

В городе Лабинск на Кубани трехлетнюю девочку насмерть придавило телевизором, передает Life.ru. Сообщается, что в момент трагедии за ребенком приглядывала родная мать. Женщина рассказала, что видела момент ЧП, однако все произошло так быстро, что она просто не успела среагировать. Теперь в обстоятельствах гибели ребенка разбираются правоохранительные органы.
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