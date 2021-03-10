Из-за холодов жителям Подмосковья предложили рассрочку по платежам ЖКХ

Губернатор Московской области Владимир Воробьев выступил с заявлением о необходимости принятия мер в связи с холодной зимой в регионе. Он отметил, что жители Подмосковья стали получать платежки за услуги ЖКХ с солидными суммами – до 12 тысяч рублей против шести-восьми в обычное время.

В связи с этим правительству Московской области Владимир Воробьев предложил облегчить людям ежемесячный платеж. "Рассмотрите там, где это необходимо, рассрочку платежей и не начисляйте ни штрафы, ни пени, а сделайте шаг навстречу", – цитирует телеканал "360" главу региона. Зампред правительства области подтвердил, что эта тема крайне важна, а также отметил, что соответствующая работа уже ведется.