В Финском заливе с отколовшейся льдины спасли рыбаков

Двое рыбаков не смогли перебраться через трещину во льду, образовавшуюся из-за перепада температур. Добраться до мужчин на судне на воздушной подушке у спасателей не получилось бы из-за образовавшихся торосов. Пришлось привлекать к операции вертолет, передает Пятый канал. На берегу спасенных ждали полицейские – они выписали рыбакам штраф за выход на лед.
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