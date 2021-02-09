В горящем доме под Пензой погибли два человека

На Песчаной улице в городе Кузнецк Пензенской области загорелся частный деревянный дом, передает РИА ФАН. При разборе завалов после тушения пожара спасатели нашли тела двух человек – пожилых мужчины и женщины.
На Песчаной улице в городе Кузнецк Пензенской области загорелся частный деревянный дом, передает РИА ФАН. При разборе завалов после тушения пожара спасатели нашли тела двух человек – пожилых мужчины и женщины.
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