В Бурятии сгорел буддистский храм

Вечером 3 февраля в Хоринском районе Бурятии загорелся буддистский храм – дуган, передает сайт VSE42.RU. Ближайшая пожарная часть находилась в 35 километрах, поэтому оперативно прибыть на место спасатели не смогли. Все же оказавшись на месте они увидели, что огонь охватил крышу одного из расположенных на территории храмов и пристроенную к нему котельную.
Возгорание тушили сразу несколько пожарных частей, а также добровольцы. Тем не менее, здание выгорело на площади в 169 квадратных метров. Полностью были уничтожены огнем крыша и котельная. По словам экспертов, причиной пожара могло послужить короткое замыкание.
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