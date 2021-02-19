При взрыве в Воронежской области пострадали люди

На 749-м километре трассы "Дон" в Богучарском районе Воронежской области при проведении дорожных работ взорвался газовый баллон, передает RT. Сообщается о семи пострадавших, трем из которых потребовалась помощь врачей.
На 749-м километре трассы "Дон" в Богучарском районе Воронежской области при проведении дорожных работ взорвался газовый баллон, передает RT. Сообщается о семи пострадавших, трем из которых потребовалась помощь врачей.
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