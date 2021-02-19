Впервые: Крымский мост пришлось закрыть

Впервые с момента начала движения транспорта по Крымскому мосту эту переправу через Керченский пролив пришлось закрыть, передает Общественная служба новостей со ссылкой на заместителя министра транспорта полуострова Николая Лукашенко. Причиной называются крайне неблагоприятный погодные условия. Дорогу закрыли для того, чтобы расчистить ее от выпавшего снега.
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