В Балашихе местная жительница в пьяной ссоре убила знакомого отверткой

Тяжкое преступление совершила жительница подмосковной Балашихи. Известно, что в ходе попойки женщина убила своего знакомого.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", злоумышленница использовала для этого отвертку. Подозреваемая уже созналась в содеянном.
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