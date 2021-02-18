В Амурской области четыре поезда задержано из-за схода вагонов с углем

В Амурской области зарегистрирован инцидент. По данным, которые распространяются в российской прессе, несколько вагонов грузового поезда с углем сошли с рельсов.
По данным RT, в тех вагонах, которые из-за случившегося были задержаны, поддерживается нормативный режим температуры. Отмечается, что пассажирам выделили дополнительное питание.
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