В Подмосковье мужчина ограбил салон сотовой связи с помощью вешалки

В подмосковном Звенигороде мужчина совершил ограбление с помощью вешалки для одежды. Уточняется, что злоумышленник завернул предмет в пакет, чтобы выдать это за оружие.
По информации телеканала "360", после этого преступник зашел в магазин и стал угрожать продавщице. Забрав гаджеты, он скрылся. Подозреваемого удалось задержать, передает Москва 24. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
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