Житель Новокузнецка пытался вынести из магазина 12 телефонов

Жителю южной столицы Кузбасса грозит уголовный срок. Мужчина был арестован после того, как попытался вынести из магазина более десятка мобильных телефонов.

Преступление не удалось довести из-за сработавшей сигнализации. На вызов приехали сотрудники охраны, которые блокировали выход из помещения. Позже на место прибыли полицейские, которые и задержали злоумышленника, передает сайт VSE42.RU.