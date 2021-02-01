Прощание с Василием Лановым Новости Белоруссии Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей недели

Принц из сказки: как выглядел в гробу умерший во время секс-утех Шевчук
Сраженная горем мать рассказала о последних словах покончившего с собой Шаляпина
Артисты рыдают: душераздирающие подробности последних дней жизни Шевчука
Умершего от анального разрыва Шевчука отказались хоронить в России
партнеры
Понедельник
1 февраля
Лента новостей
18:36
"Сказка о руководящей Золушке, или Служебный роман": как снимали культовый фильм Рязанова
18:30
Что известно о новом избраннике Полины Гагариной
18:30
Названы наставники нового сезона "Голос. Дети"
18:03
"Опять залетела и ее бросили" Мерьем Узерли втоптали в грязь из-за рожденных вне брака детей
18:02
"Вахтанговский осиротел": Гришаева довело до слез сотни людей на похоронах Ланового
17:45
"Даже не сомневался": скорбящий Лепс высказался о болезни Ланового
17:33
Жительницу Читы изнасиловал зять
17:25
Аналитик Казакевич предупредил о новых формах протеста в Белоруссии: Нанесут большой ущерб власти
17:13
"Алкоголь сделал свое дело": валяющуюся на снегу опухшую Буланову не узнали
17:10
Одиночество, забвение и смерть в день юбилея: как сложилась жизнь звезды фильма "Летят журавли" Татьяны Самойловой
17:06
Цискаридзе публично осадил языкастого Лазарева
16:48
Володин допустил уголовное наказание за призывы к санкциям против россиян
16:43
"Внутреннее кровотечение": Виторган отдал врачам огромные деньги
16:33
Возраст не помеха: прививку от коронавируса сделал 104-летний москвич
16:19
"Это какое-то проклятие!": Максакова не может увидеться с дочерью
16:18
"Просто днище": Бородина раскритиковала слив голосовых сообщений Началовой перед смертью в Сеть
15:57
JAC iEV7S: заряжай и поезжай
15:42
"Она принадлежит ему": Сафронов раскрыл тайну замужества объявившей о расставании Волочковой
15:35
"Дикая боль!": верный друг откусил Кларе Новиковой кусок уха
15:12
"Неужели не справились?": Покалеченный Манукян с треском провалился
15:12
Зеленский сообщил о проблемах с вакцинацией: Киев вынужден стоять с протянутой рукой
15:09
"Разведенку" Гагарину засняли в объятиях с новым любовником
14:45
Состояние было тяжелым: Степаненко перенесла серьезную операцию
14:42
Длилось годами: известная актриса обвинила Мэрилина Мэнсона в издевательствах
14:41
Почему пожилым людям важно сделать прививку от коронавируса
14:30
"Буду петь хоть под открытым небом": Аните Цой запретили выступать по особому распоряжению Кремля
14:29
"Меня это очень оскорбляет": жена прокомментировала отношения Тарасова с дочерью от первого брака
14:26
Двойной траур: прощание с Лановым проходит на фоне скорби по Ельцину
14:23
В Жуковском вооруженный уголовник избил и ограбил продавщицу
14:17
Как будет праздновать 79-летие переболевший ковидом Лещенко
14:10
В ЯНАО при пожаре погибли два человека
14:10
Россиян предупредили об угрозе третьей волны COVID-19: Опасность сохраняется
13:58
Под Новосибирском во время тушения пожара нашли труп женщины
13:58
Александр Петров исчез после известия о болезни отца
13:53
Тревожные вести: что известно о состоянии актера Александра Збруева
13:46
Путин дал новые поручения в сфере правозащиты
13:43
"Она борется изо всех сил": обнародованы новые детали состояния изувеченной жены известного певца
13:37
Что случилось с дорогим гробом Ланового сразу после прощания
13:34
"Ни слуха, ни голоса": Соседов высказался о запевшей Решетовой
13:34
Километровая очередь из рыдающих россиян: как прошло прощание с легендарным Лановым
13:21
40 рыбаков унесло в море на оторванной от припая льдине
13:21
"Разглядел мерзкие особенности": звезда "Бригады" сообщила о большом разочаровании
13:12
На станции техобслуживания на Алтае прогремел взрыв
13:03
"Ему нравилось пугать": жуткие кадры с места гибели Шаляпина показали всей стране
12:48
Оставленная близким человеком Серябкина заговорила о беременности
12:46
Лановой перед последним вздохом успел сказать о своем завещании
12:41
Монеточка закатила шикарную свадьбу в разгар пандемии
12:37
Получивший угрозы убийством известный режиссер Балагов сделал заявление
12:32
"Изменил судьбу": стало известно о роковой роли Ланового в жизни Сафронова
12:30
"Не страшнее того, что исполняли эти дамы": Тарзан собирается наказать обокравшую его любовницу
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пугачева отказалась прощаться с погибшим после оргии стилистом
Нагадить на могилу: украинцы плюнули в Ланового
Юля весточку подала: в день 40-летия на могиле Началовой случилось невероятное чудо
"Я еле стою на ногах": Бузова о страданиях по Манукяну
"Помогает мне светло жить": Началова подает сестричке знаки с того света
Оттянулись по полной: Галкин обнародовал трогательные кадры зимних забав с дочерью
Регионы

Жительницу Читы изнасиловал зять

прочитано 507 раз

В полицию обратилась 62-летняя жительница поселка КСК, расположенного в Черновском районе Читы. Женщина рассказала, что ее пьяный 38-летний зять побил ее, а затем изнасиловал, передает сайт VSE42.RU. Дочь потерпевшей была на работе в момент нападения. Мужчину поймали. Теперь ему грозит обвинение по уголовной статье "Изнасилование". Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. В последний раз освободился из тюрьмы в 2018 году.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 1 февраля 2021, 17:33 Источник: сайт VSE42.RU ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Зеленский оскорбился из-за сообщений о давлении со стороны Трампа
Эксперт Михеев: Стратегическая задача Запада – "убрать" Лукашенко попытками поссорить Минск с Москвой
Проблема внутренней легитимности выглядит для Лукашенко нерешаемой – политолог Класковский
Лукашенко создал себе информационный вакуум – аналитик Можейко

Шоу-бизнес

Что известно о новом избраннике Полины Гагариной
Названы наставники нового сезона "Голос. Дети"
"Вахтанговский осиротел": Гришаева довело до слез сотни людей на похоронах Ланового
"Даже не сомневался": скорбящий Лепс высказался о болезни Ланового

Проишествия

Торопился на концерт: известный певец попал в ДТП со смертельным исходом
Полиция спасла жизнь мужчине в центре Москвы
В Москве задержали приезжего по делу о нападении на полицейских 23 января
Изрезанная турком российская модель находится в тяжелом состоянии

Lifestyle

Раздражение, стеснение и отсутствие туалета: неловкий момент между Гурченко и Басилашвили спас фильм "Вокзал на двоих"
Рыдающая Муравьева и восторгающийся Брежнев: легендарная "Москва слезам не верит" стала испытанием для Меньшова
Ежедневный риск и чешуйки из кинопленки: опасные съемки легендарного "Человека-амфибии"
Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Шоу-бизнес

"Когда ж меня затошнит": народ не признал превратившегося в бабушку Цискаридзе

В Сети обсуждают новое фото артиста

Шоу-бизнес

Черная от горя Купченко едва держалась на ногах у гроба Ланового

На вдову больно смотреть
Шоу-бизнес

"Просто днище": Бородина раскритиковала слив голосовых сообщений Началовой перед смертью в Сеть

Певица перед смертью просила не разглашать правду
Lifestyle

Москвичей пригласили оценить чистоту вкуса

Жизнь медленно, но верно возвращается в привычное русло

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 1 февраля 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года
Гороскоп на февраль 2021 года
Гороскоп на сегодня, 29 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Малафеев упек вляпавшуюся в историю со сбытом наркотиков дочь в клинику
"Травит детей": Тутберидзе разнесли в пух и прах из-за методов работы
Смолов рассекретил отношения с внучкой Ельцина
"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко

Регионы

Обновленный аэропорт Челябинска назвали именем Курчатова
В Подмосковье заболевшим школьникам поставлен предварительный диагноз
Путин и Воробьев открыли транспортную развязку в Химках
Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+