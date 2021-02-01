В Жуковском вооруженный уголовник избил и ограбил продавщицу

В подмосковном Жуковском ранее судимый гражданин совершил тяжкое преступление. Уточняется, что вооруженный мужчина избил и ограбил продавщицу в круглосуточном магазине.
Пострадавшую госпитализировали, передает сайт "Подмосковье сегодня". Злоумышленник на данный момент задержан.
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