В ЯНАО при пожаре погибли два человека

В ЯНАО произошла трагедия, которая унесла человеческие жизни. По данным URA.ru, в Лабытнанги сгорело деревянное общежитие.
В результате ЧП погибли два человека. Также известно о пострадавших. им была оказана медицинская помощь. Обстоятельства случившегося выясняются, передает RT.
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