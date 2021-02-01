Под Новосибирком во время тушения пожара нашли труп женщины

В Новосибирской области зарегистрировано ЧП. Сообщается, что случился пожар в одной из квартир жилого дома.
В результате случившегося погибла женщина. Обстоятельства случившегося выясняются, передает RT.
В Новосибирской области зарегистрировано ЧП. Сообщается, что случился пожар в одной из квартир жилого дома.
В результате случившегося погибла женщина. Обстоятельства случившегося выясняются, передает RT.
Певица долго тянула с операцией
Примадонна проигнорировала смерть Шевчука из-за гей-оргии
Теледива снова отправилась отдыхать
Журналисты считают, что певица тайно вышла замуж
Популярные темы форума
Кого накзаывали в детстве? И как это аукнулось сейчас?
Ната и Мишель ГОВЁЁШКИНЫЫ!
Не могу похудеть
Бари Алибасов снова в топе новостей.
Как вам комментарии Александра Невзорова по поводу фильма про дворец?
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
Жена не хочет работать
От вируса маски не спасают
Должна женщина слушаться мужчину?
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!