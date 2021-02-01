На станции техобслуживания на Алтае прогремел взрыв

Серьезный инцидент был зарегистрирован в Алтайском крае. Уточняется, что на станции техобслуживания в Камень-на-Оби взорвался отопительный котел.
В результате случившегося началось возгорание, передает телеканал "360". О пострадавших на данный момент не сообщается.
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