В Подмосковье поезд насмерть сбил двух подростков

В Подмосковье произошла трагедия. По информации прессы, в районе станции Тарасовская два подростка погибли под колесами поезда.
Тела школьников обнаружил машинист, передает издание "Вести Подмосковья". Обстоятельства случившегося выясняются.
В Подмосковье произошла трагедия. По информации прессы, в районе станции Тарасовская два подростка погибли под колесами поезда.
Тела школьников обнаружил машинист, передает издание "Вести Подмосковья". Обстоятельства случившегося выясняются.
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