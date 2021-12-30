В Абинске мужчину насмерть сбила электричка

В Абинске произошла трагедия. Сообщается, что мужчину насмерть сбила электричка Краснодар — Новороссийск.
Известно, что гражданин наблюдался у психиатра. Обстоятельства случившегося выясняются, передает телеканал "360".
В Абинске произошла трагедия. Сообщается, что мужчину насмерть сбила электричка Краснодар — Новороссийск.
Известно, что гражданин наблюдался у психиатра. Обстоятельства случившегося выясняются, передает телеканал "360".
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