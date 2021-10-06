Житель Екатеринбурга выпрыгнул на дорогу из машины после ссоры с девушкой

На Тюменском тракте произошел инцидент с жителем Екатеринбурга. Мужчина выпал на проезжую часть из машины. По данным ГАИ, пассажир по собственному желанию выпрыгнул из иномарки.
Водительница пыталась отвести машину в сторону, но в итоге парня все равно затянуло под колеса. Как сообщает "Царьград", перед случившимся пара разговаривала на повышенных тонах.
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