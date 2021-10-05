Житель Новокузнецка лишился миллиона рублей из-за звонка мошенника

Житель Новокузнецка пострадал из-за действий мошенника. Уточняется, что злоумышленник, представившийся сотрудником банка, сообщил гражданину, что на него оформили кредит.
Для того, чтобы решить данную проблему, новокузнечанину предложили перевести деньги на якобы безопасный счет. Позже мужчина понял, что был обманут. Сумма похищенного составила более миллиона рублей. По факту случившегося открыто уголовное делопроизводство, передает сайт VSE42.RU.
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