Гузееву спасают врачи Коронавирус - статистика Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Адские муки: Изуродованный сын Яковлевой сжег почерневшую кожу
"Мерзкое личико": Женоподобного сына Королевой смачно выпороли
"Похожа на похабного отца": дочь Панина облили помоями
Обнародовано имя нового супруга Зудиной: Впервые вышли в свет
партнеры
Вторник
5 октября
Лента новостей
21:26
На юге Москвы водитель иномарки сбил ребенка
20:28
Житель Новокузнецка лишился миллиона рублей из-за звонка мошенника
19:40
Под Петербургом опрокинулись 5 вагонов поезда
19:11
Раскрыто истинное состояние тяжелобольного Губина: Присуще каждому второму
18:42
В Краснодарском крае из-за осадков сместились жилые дома
18:14
Евгений Стычкин о жестокости к своим детям: Они ничего не скажут
18:14
"Сами можете себя изменить": Ревва откровенно о пластических операциях
18:14
Милохину дали пощечину после жесткого падения с Медведевой: Не надо быть клоуном
17:52
"Неприятные вещи": в организме Пересильд и Шипенко в открытом космосе произошли изменения
17:34
Отказала система: С Пересильд случилось ЧП в космосе
17:27
"Это ужасно": Ревва плюнул в родителей из-за детской травмы
17:12
Исхудал, завел молодую любовницу и сбежал от жены: как изменилась жизнь юмориста Гальцева
17:12
В Шереметьево пытались ввести контрабандой четверть миллиона евро
16:50
"Какая дрянь": размазанный Стычкин затаил обиду на блогера BadComedian
16:37
"Остановите это мракобесие!": Убитый горем Шаляпин ввязался в разборки
16:11
В центре Тюмени на голову прохожему рухнули стройматериалы
16:10
Два развода и диабет: как живет Леонид Якубович
15:57
Связавшегося с королевой красоты разведенного актера ждало разочарование
15:55
Укутанная бабушка Пугачева ошарашила россиян: Радости больше нет
15:39
"Это низко": Пригревший любовницу сын Табакова откупился от ребенка
15:35
"Ни одного штампа в паспорте о браке и разводе у него нет": Кравец о мифической жене Шаляпина
15:20
Песков рассказал о планах Путина на день рождения
15:16
Всплыли детали ухода Билана от Рудковской: Как уборщица и садовник
15:15
Коммуналка, перелом и ужасная болезнь: как на самом деле живут Чурикова и Панфилов
15:00
"Жалкая пародия": группе "Тату" устроили разнос после новостей о воссоединении
14:58
Все как в книгах: в Сети оценили первый трейлер приквела "Игры престолов"
14:52
"Не может быть!": Ублаженный раздетыми парнями Цискаридзе задумался о детях
14:50
Покойную жену Шаляпина разобрали по частям
14:38
Раскрыта правда о гонорарах в Comedy Club после слухов о миллионах
14:19
Известный актер о любви к Арнтгольц: Я говорил Татьяне о своих чувствах
14:16
Униженная Бородина разревелась на глазах публики
14:11
Взбешенная Поргина публично влепила смачную оплеуху "грубиянке" Старостиной: Противно слушать!
14:01
Названы три самые крупные в России зарубежные компании
13:53
Министр финансов России Силуанов ушел на самоизоляцию
13:40
Стали известны подробности самочувствия госпитализированного Гаркалина
13:38
Дадут Героя России или сделают депутатом: бороздящую космос Пересильд ждут большие перемены
13:35
Старейший мужчина планеты поделился секретом долголетия
13:18
Российская пенсионерка пообещала взорвать дом из-за отсутствия отопления
13:15
"Это не проблема": Заморозившая яйцеклетку Буланова готовится к родам
12:56
"Чтобы этой б*** тут не было!" Березин рассказал об отношении Пугачевой к неугодным артистам
12:51
Что известно о звезде "Игры в кальмара": Семья, любовь и головокружительный успех
12:39
Эрнст попал в скандал: самые шокирующие фигуранты "Досье Пандоры"
12:35
"Подумали, что электрик": Собчак выдвинула сенсационную версию о сбое в Facebook
12:17
Пересильд довела дочерей до слез: Желаем, чтобы все вернулись
11:59
Названы регионы России с самой успешной экономикой
11:56
"Напоминает детективный сюжет": Наталья Штурм не верит в смерть жены-миллионерши Прохора Шаляпина
11:50
Больше 25 тысяч человек заболели ковидом в России за сутки
11:25
Иммунолог назвал самый опасный из новых симптомов ковида
11:13
"Все возможно": Бузова ошарашила заявлением о прощении бывшего парня
11:12
Гаркалин экстренно госпитализирован в столице: Состояние тяжелое
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Был эдаким фаворитиком": вскрылась тайная связь Пугачевой с молодым певцом
"Чтобы этой б*** тут не было!" Березин рассказал об отношении Пугачевой к неугодным артистам
"Пугачиха тащит любовника": Буйнов ответил на слухи об интимной связи с Примадонной
Королева диско: 71-летняя вдова Кобзона порвала танцпол на ночной дискотеке
Политолог Елисеев: Лукашенко хочет обеспечить династический транзит власти
"Напоминает детективный сюжет": Наталья Штурм не верит в смерть жены-миллионерши Прохора Шаляпина
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Регионы

Житель Новокузнецка лишился миллиона рублей из-за звонка мошенника

прочитано 191 раз

Житель Новокузнецка пострадал из-за действий мошенника. Уточняется, что злоумышленник, представившийся сотрудником банка, сообщил гражданину, что на него оформили кредит.

Для того, чтобы решить данную проблему, новокузнечанину предложили перевести деньги на якобы безопасный счет. Позже мужчина понял, что был обманут. Сумма похищенного составила более миллиона рублей. По факту случившегося открыто уголовное делопроизводство, передает сайт VSE42.RU.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 5 октября 2021, 20:28 Источник: Сайт VSE42.RU ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Взбешенная Поргина публично влепила смачную оплеуху "грубиянке" Старостиной: Противно слушать!

Разгорелся скандал
Шоу-бизнес

"Чтобы этой б*** тут не было!" Березин рассказал об отношении Пугачевой к неугодным артистам

Так ли страшная певица в гневе
Шоу-бизнес

"Старой стала": почему пропала Алина Кабаева

Гимнастка давно не дает интервью и не выходит в свет
Шоу-бизнес

"Игра на грани фола в отношениях": вскрылась причина развода Пугачевой

Обнародована история с флиртом на работе

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Гороскоп на октябрь 2021 года
Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов

Здоровье

Министр финансов России Силуанов ушел на самоизоляцию
Больше 25 тысяч человек заболели ковидом в России за сутки
Иммунолог назвал самый опасный из новых симптомов ковида
В России отменены все массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса

Спорт

Ушедшая от Плющенко молодая красотка высказалась о конкурентке
"Извинилась": наставница Кабаевой покаялась за хамство по отношению к юным гимнасткам
"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"
Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием

Регионы

Житель Новокузнецка лишился миллиона рублей из-за звонка мошенника
Под Петербургом опрокинулись 5 вагонов поезда
В Краснодарском крае из-за осадков сместились жилые дома
В Шереметьево пытались ввести контрабандой четверть миллиона евро
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+