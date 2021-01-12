В Дагестане больше 30 детей обратились к врачам с признаками отравления

В больницу города Буйнакск в Дагестане обратились 34 человека в возрасте от полутора лет до 14 лет с признаками отравления, передает RT. Сообщается, что у детей наблюдаются признаки отравления. Новые пациенты продолжают поступать. Устанавливаются причины произошедшего.
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