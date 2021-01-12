В Одинцово из торговых павильонов похитили товары на сумму 850 тысяч рублей

В подмосковном Одинцово правоохранители раскрыли серию краж. Уточняется, что из торговых точек крали товары разных категорий.
Сумма ущерба оставила 850 тысяч рублей. Злоумышленник на данный момент задержан пишет сайт "Подмосковье сегодня".
В подмосковном Одинцово правоохранители раскрыли серию краж. Уточняется, что из торговых точек крали товары разных категорий.
Сумма ущерба оставила 850 тысяч рублей. Злоумышленник на данный момент задержан пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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