Под Новосибирком задержали криминального авторитета

В Новосибирской области задержали криминального авторитета. В отношении него было возбуждено уголовное дело.
По данным телеканала "360", задержанный уже имел судимость. Злоумышленник имел определенно влияние на преступные сообщества в регионе.
В Новосибирской области задержали криминального авторитета. В отношении него было возбуждено уголовное дело.
По данным телеканала "360", задержанный уже имел судимость. Злоумышленник имел определенно влияние на преступные сообщества в регионе.
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