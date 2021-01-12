Жительница Петербурга пожаловалась на мастурбирующего во время поездки таксиста

В Санкт-Петербурге водитель такси был уличен клиентом в непристойном занятии. Девушка рассказала, что мужчина включил на телефоне ролик пикантного содержания и принялся удовлетворять себя прямо во время выполнения заказа.
Представители агрегатора "Ситимобил", с которым и сотрудничал горе-онанист, сообщили, что водитель за свое поведение был заблокирован. За то, что пришлось терпеть клиенту крупной российской компании, девушке предоставили несколько купонов на бесплатную поездку, передает телеканал "360".
Популярные темы форума
Дочь попала в плохую компанию.
Темная комната
Сын мечтает служить в израильской армии
а как вы относитесь к тем, кто никогда не был замужем
Раздеваться на публику- это не уважение к людям
Кто из родителей должен мыть ребёнка в ванне?
Люблю иногда фантазировать о разном!
Муж изменяет
Душ
Мишель- самая классная дама!