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Жительница Петербурга пожаловалась на мастурбирующего во время поездки таксиста

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В Санкт-Петербурге водитель такси был уличен клиентом в непристойном занятии. Девушка рассказала, что мужчина включил на телефоне ролик пикантного содержания и принялся удовлетворять себя прямо во время выполнения заказа.

Представители агрегатора "Ситимобил", с которым и сотрудничал горе-онанист, сообщили, что водитель за свое поведение был заблокирован. За то, что пришлось терпеть клиенту крупной российской компании, девушке предоставили несколько купонов на бесплатную поездку, передает телеканал "360".

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Автор: 12 января 2021, 12:40 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

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