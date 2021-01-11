Под Москвой поймали курьера с килограммом героина

Вблизи одного из домов на Вокзальной улице в подмосковном Одинцове был задержан 50-летний житель Москвы, передает "Радио 1". При осмотре мужчины и его автомобиля полиция обнаружила 15 свертков с неким комкообразным веществом. В телефоне же подозреваемого нашлись координаты тайника, в котором лежал сверток с таким же содержимым.
Оказалось, что в пакетиках и свертке был героин. Общий вес изъятого наркотика составил порядка килограмма. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Теперь наркокурьеру грозит до 20 лет лишения свободы.
Популярные темы форума
В Год Быка родилась Алла Пугачева.
РСПэха затягивает меня в свои сети
Темная комната
Сын мечтает служить в израильской армии
Дочь попала в плохую компанию.
Раздеваться на публику- это не уважение к людям
Люблю иногда фантазировать о разном!
Душ
Муж изменяет
а как вы относитесь к тем, кто никогда не был замужем