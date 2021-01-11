В Курске учительница умерла на глазах у школьников

В одной из школ Курска прямо во время урока на глазах у школьников умерла учительница информатики, передает сайт VSE42.RU. Сообщается, что прибывшие на место медики уже ничем не смогли ей помочь.
В одной из школ Курска прямо во время урока на глазах у школьников умерла учительница информатики, передает сайт VSE42.RU. Сообщается, что прибывшие на место медики уже ничем не смогли ей помочь.
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