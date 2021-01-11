В Балашихе при пожаре погиб человек

В подмосковной Балашихе в результате пожара погиб человек. Известно, что ЧП случилось в многоэтажном жилом доме.
Возгорание удалось ликвидировать. Обстоятельства случившегося выясняются, передает сайт "Подмосковье сегодня".
В подмосковной Балашихе в результате пожара погиб человек. Известно, что ЧП случилось в многоэтажном жилом доме.
Возгорание удалось ликвидировать. Обстоятельства случившегося выясняются, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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