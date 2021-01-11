Житель Каменска-Уральского насмерть обварился в своей квартире

Чудовищная трагедия произошла в Каменске-Уральском. По данным URA.ru, местный житель заживо обварился при разливе кипятка в квартире.
Обстоятельства случившегося выясняются. Позже происшествию будет дана правовая оценка, передает телеканал "360".
Чудовищная трагедия произошла в Каменске-Уральском. По данным URA.ru, местный житель заживо обварился при разливе кипятка в квартире.
Обстоятельства случившегося выясняются. Позже происшествию будет дана правовая оценка, передает телеканал "360".
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