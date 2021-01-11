В Туве солдат-срочник подвергся дискриминации из-за фамилии Шойгу

Стало известно о беспрецедентном случае неуставных отношений на военной службе. Уточняется, что с ущемлениями по национальному признаку столкнулся срочник по фамилии Шойгу из Тувы.
Солдат проходит службе в Ярославской области, передает издание "Тайга.Инфо". Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
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