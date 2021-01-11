В Хабаровском крае тигр загрыз охотника

В Хабаровском крае произошла трагедия. Уточняется, что российского гражданина загрыз тигр.
По данным телеканала "360", погибший являлся охотником. Мужчину на протяжении некоторого времени разыскивали родственники. Труп гражданина обнаружил его отец. Обстоятельства случившегося выясняются.
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