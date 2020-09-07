Смертельное ДТП со свадебным кортежем попало на видео

На трассе Майское – Назрань в Ингушетии произошло смертельное ДТП с участием машины из свадебного кортежа. По местной традиции гости соревновались за право ехать как можно ближе к молодоженам, передает Life.ru.
В момент, когда одна машина пыталась обогнать соперников и выехала на встречную полосу ее начал обгонять другой лихач. Последнему пришлось выехать на противоположную обочину, где он лоб в лоб столкнулся с идущей во встречной направлении легковушкой. В результате аварии погибли три человека.
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