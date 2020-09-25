В Сочи на рынке произошла массовая драка

В Сочи произошел серьезный инцидент. В СМИ распространяется информация о том, что на местном рынке устроили массовую драку.
По данным телеканала "360", в результате случившегося пострадал мужчина. Полиция занимается поиском злоумышленников.
В Сочи произошел серьезный инцидент. В СМИ распространяется информация о том, что на местном рынке устроили массовую драку.
По данным телеканала "360", в результате случившегося пострадал мужчина. Полиция занимается поиском злоумышленников.
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