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Регионы

В Кировской области микроавтобус попал в смертельное ДТП

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Утром 22 сентября на 81-м километре трассы Киров – Советск – Яранск в Верхошижемском районе Кировской области столкнулись микроавтобус Volkswagen и фургон "Газель", передает RT. Сообщается о двух пострадавших. Трое погибли. Среди жертв столкновения оказался несовершеннолетний. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Автор: 22 сентября 2020, 14:21 Источник: RT ✓ Надежный источник

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