В Подмосковье украли конфискованные товары на 10 миллионов

Со складов конфискованного имущества в Московской области были похищены экзотические и дорогостоящие товары на сумму свыше десяти миллионов рублей, передает сайт "Подмосковье сегодня". Сообщается, что среди организаторов похищения были руководители фирмы-подрядчика, которая должна была следить за сохранностью вещей. Изъятые вещи вывезли на шести грузовиках.
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