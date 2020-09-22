Под Москвой дорожная фреза рухнула на двух школьников

Во время работ по снятию асфальта на одной из дорог в городе Щелково Московской области у дорожной фрезы оборвался поддерживающий конвеерную ленту трос, передает сайт "Подмосковье сегодня". Конструкция упала на двух проходящих мимо 15-летних школьников. Подростки получили различные травмы и переломы. По факту произошедшего проводится проверка.
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