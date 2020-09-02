В Тюмени из-за урагана рухнули башенные краны

В Тюмени из-за урагана случилось настоящее ЧП. Уточняется, что упали три башенных крана на улице Тимофея Кармацкого. По данным СМИ, в результате случившегося погибших нет.

При этом несколько человек получили серьезные травмы. За жизнь одного из них борются врачи, другой находится в реанимации.