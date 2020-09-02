В Тюмени из-за урагана рухнули башенные краны

В Тюмени из-за урагана случилось настоящее ЧП. Уточняется, что упали три башенных крана на улице Тимофея Кармацкого. По данным СМИ, в результате случившегося погибших нет.
При этом несколько человек получили серьезные травмы. За жизнь одного из них борются врачи, другой находится в реанимации.
Популярные темы форума
Грязные носки
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
где купить одежду ?
Я не очень разбираюсь- А кто такие аульные???
Жених из Осетии выгнал невесту из дома
Накипело
Джигурда пиарится на суде с Ефремовым?
Обо всем