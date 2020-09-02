В Озерах вор вынес с территории предприятия 16 мешков картофеля

В Озерах сотрудники правоохранительных органов задержали вора. По данным СМИ, злоумышленнику удалось похитить с территории предприятия 16 мешков картофеля.
В данный момент устанавливается сумма причиненного ущерба. По факту случившегося проводится проверка, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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