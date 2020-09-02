В Черноголовке мужчина убил ножом сожителя матери

В подмосковной Черноголовке было совершено тяжкое преступление. Уточняется, что мужчина поссорился с сожителем своей матери и ударил его ножом в сердце.
Пострадавший скончался от полученных травм в реанимации, передает сайт "Подмосковье сегодня". По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
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