В Казани начальник отдела полиции обстрелял подчиненных

В Казани произошел серьезный инцидент. Уточняется, что начальник отдела полиции обстрелял подчиненных из пневматической винтовки.
Произошедшее попало на видео, которое опубликовало издание "Ura.ru". Сотрудник полиции совершил противоправное деяние из-за того, что его не устроили показатели работы коллег по цеху. По некоторой информации, инцидент произошел в прошлом году, но о нем стало известно только сейчас. По факту случившегося организована проверка.
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