При пожаре в Дагестане погибла молодая мать и четверо детей

В многоквартирном доме в Махачкале произошел пожар, жертвами которого стали пятеро человек, передает Пятый канал. Огонь охватил сразу два этажа здания. На четвертом под присмотром дедушки было шестеро детей. Мужчина и четверо из них смогли спастись. На пятом этаже с двумя детьми была 24-летняя девушка – они погибли все.
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