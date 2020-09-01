Житель Дагестана нашел во дворе склеп с человеческими костями

Житель Дагестана нашел во дворе склеп с кучей человеческих костей. Мужчина из села Уркарах в Дагестане затеял стройку на огороде.
Пригнал трактор, стал вскапывать землю и на глубине пяти-шести метров и нашел что-то. Копнул еще и наткнулся на склеп из двух комнат со старинной посудой и человеческими костями внутри. Дальше сам хозяин с находкой разбираться не стал – вызвал археологов, теперь на месте разбираются уже они.
Популярные темы форума
Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
где купить одежду ?
Накипело
Я не очень разбираюсь- А кто такие аульные???
Продалась за бриллианты