Житель Дагестана нашел во дворе склеп с человеческими костями

Житель Дагестана нашел во дворе склеп с кучей человеческих костей. Мужчина из села Уркарах в Дагестане затеял стройку на огороде.

Пригнал трактор, стал вскапывать землю и на глубине пяти-шести метров и нашел что-то. Копнул еще и наткнулся на склеп из двух комнат со старинной посудой и человеческими костями внутри. Дальше сам хозяин с находкой разбираться не стал – вызвал археологов, теперь на месте разбираются уже они.