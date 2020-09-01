В Воскресенске мужчина убил жену ножом в детском саду

В Воскресенске мужчина ворвался в детский сад и с ножом напал на супругу, которая работала там воспитательницей. Женщина погибла от полученных травм.

По данным СМИ, муж периодически поднимал руку на супругу, оскорблял детей, а однажды вообще отобрал у всех ключи и не пускал домой. Терпеть Татьяна не хотела, развод был назначен на 7 сентября. Вчера Владимир должен был принести Татьяне ключи от машины.

Они договаривались заранее, поэтому мужчину и пустили внутрь. Хотя, как он попал на территорию – до сих пор непонятно, забор в саду установлен хороший и преодолеть его в состоянии алкогольного опьянения не так-то просто. Оказавшись за порогом, он сразу направился к нужной группе, где начал наносить Татьяне удары ножом. Тревожную кнопку нажали сразу же, но было поздно. Всем детям закрыли глаза и вывели через запасной выход, они ничего не успели увидеть.