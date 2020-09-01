В Подольске задержали обворовавшего продуктовый магазин мужчину

В Подольске задержали гражданина, который обворовал продуктовый магазин. Выяснилось, что злоумышленник был ранее судим.

По данным сайта "Подмосковье сегодня", преступник выносил из торговой точки продукты на протяжении месяца. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.