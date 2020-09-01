В Челябинской области двух подростков нашли мертвыми

В Челябинской области обнаружили тела двух подростков. Известно, что трупы находились на заброшенной ферме.
По информации СМИ, случившееся не носит криминального характера. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, передает Ura.ru.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
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