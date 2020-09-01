В Татарстане средь бела дня застрелили предпринимателя

В Бугульме совершено громкое убийство. Уточняется, что был застрелен предприниматель Евгений Деданин.
Стоит отметить, что имя бизнесмена уже мелькало в заголовках СМИ несколько лет назад. Тогда стало известно, что Деданин зарезал проникнувших на территорию его дома бандитов, напоминает RT.
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Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
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