В Татарстане средь бела дня застрелили предпринимателя

В Бугульме совершено громкое убийство. Уточняется, что был застрелен предприниматель Евгений Деданин.

Стоит отметить, что имя бизнесмена уже мелькало в заголовках СМИ несколько лет назад. Тогда стало известно, что Деданин зарезал проникнувших на территорию его дома бандитов, напоминает RT.