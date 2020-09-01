В Петербурге мужчина выстрелил оппоненту в лицо из газового пистолета

В северной столице произошел конфликт, имеющий серьезные последствия. Уточняется, что мужчина повздорил с жителем Петербурга и выстрелил ему в лицо из газового пистолета.
По данным телеканала "360", злоумышленник скрылся с места преступления. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
где купить одежду ?
Накипело
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь