Под Москвой загорелась квартира

Утром 1 сентября в квартире дома на Надсоновской улице в подмосковном Пушкино произошел пожар, передает телеканал "360". Очевидцы сообщили, что из окна лоджии вырывались языки пламени и густой черный дым. Площадь возгорания составила 14 квадратных метров. Огонь удалось оперативно ликвидировать. В результате ЧП никто не пострадал.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
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