Под Москвой загорелась квартира

Утром 1 сентября в квартире дома на Надсоновской улице в подмосковном Пушкино произошел пожар, передает телеканал "360". Очевидцы сообщили, что из окна лоджии вырывались языки пламени и густой черный дым. Площадь возгорания составила 14 квадратных метров. Огонь удалось оперативно ликвидировать. В результате ЧП никто не пострадал.